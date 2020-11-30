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الكاظمي يوجه بارسال موازنة 2021 “فوراً”

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بارسال موازنة 2021 فوراً الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها.

وقال المتحدث باسم أمانة مجلس الوزراء حيدر مجيد، في تصريح صحفي: “ان رئيس الوزراء وجه وزارتي المالية والتخطيط بإرسال الموازنة فورا الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض تدقيقها من قبل الدائرة القانونية لكي يتم تخصيص جلسة استثنائية لمناقشتها وإحالتها الى مجلس النواب من أجل إقرارها بأسرع وقت”.

ولفت الى ان “الحكومة والبرلمان يجمعان على ضرورة الإسراع بإقرار موازنة 2021”.

يشار إلى أن الكثير من الفقرات في الموازنة، ما زالت محل خلاف بين القوى السياسية، لا سيما فيما يتعلق برواتب إقليم كوردستان، وموازنات المحافظات العراقية، فضلا عن ملفات وفقرات أخرى تحتاج إلى مراجعة وتوافق سياسي.

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