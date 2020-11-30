بالصّلح يُكشف فريقُ الفتك

بقلم علي عبد الله البسامي / الجزائر

الصلح والاصلاح طريق الامن والازدهار والفلاح، به يُكشف فريق الفتك وتُلَملم الجراح

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صالِحْ وأصلحْ فيومُ السَّعدِ مأمولُ … الصُّلحُ حبلٌ بعرش الله موصولُ

صالحْ فإنَّا بدربِ الصُّلحِ أجنادٌ … الرُّوح ُمنَّا لأجل الصُّلح ِمبذولُ

صالحْ ليعرى فريقُ الفتكِ مُفتضَحاً… الغِلُّ خِزيٌ وطبعُ الغدرِ مَرذولُ

شيِّد ْبلادا بحبٍّ دام مُتَّصلاً … لم تقتلعه صروفُ الدَّهرِ والطُّولُ

شيِّدْ بلاداً بشعبٍ ظلَّ مُلتحماً … باسمِ الأخوَّةِ في الإسلام مفتولُ

يا من جَهِدتم لفكِّ اللُّغزِ في بلدي … ألا استريحوا فإنَّ اللُّغزَ مَحلولُ

من سوف يَجني إذا حلَّ الشِّقاقُ به ؟ … من سوف يعلو وسورُ الأمن مفلولُ ؟

كم من حقودٍ على أرض الفدا حَنِقٍ… قد غاضه الصُّلحُ والإصلاحُ والجيلُ

لقد أرادوا بهذا الشَّعب مجزرة ً… تأتي عليه ولا يرتاعُ مسؤولُ

ذبحٌ وهتكٌ وتفجيرٌ وقرصنة ٌ … ظلمٌ وبطشٌ وتجويعٌ وتنكيلُ

خطفٌ وغصبٌ وإذلالٌ لأمَّتنا … أمثل هذا بإذن الدِّينِ ؟ معقولُ ؟

نِعم المصيبة إن جاءت بنافعةٍ … لقد تجلَّت مع البلوى أباطيلُ

لهفي عليكم شباباً سِيقَ مُختبَطاً … يُردي ويُردَى فمنه العقلُ مخبولُ

لهفي عليكم شباباً ساب قد عَظُمتْ … فيه المصيبةُ إن غالوا أو اغتِيلُوا

قد خدَّروهم بأقراصٍ وأدويةٍ … فالوعيُ مَيْتٌ ومخُّ الرَّاسِ مشلولُ

هلِ الجهاد أيا أهل النُّهى عَمَهٌ ؟ … هلِ الشَّهادة تخديرٌ وتضليلُ ؟

أيغدرونَ ويُرمى الدِّينُ وا أسفا ؟ … فالعقلُ أضحى من البهتان مذهولُ

أيجرمونَ لتلويث الهدى ؟ عجباَ … مهما يكيدون إنَّ الكيد مبطولُ

قالوا : تعدَّوْا لأنَّ الدِّينَ جرَّأهم … إنَّ الحياة بهذا الدِّين تقتيلُ

والذِّكرُ لُغْمٌ إلى العربان مرجعُهُ … قد فاض منهم الى الأوطان تهويلُ

الدِّينُ وعيٌ وحرفُ الضَّاد ناشرُهُ … هما العداوة ُ والإرهابُ والغولُ

اُجْلُوا العروبةَ والإسلامَ يخلُ لكمْ … وجهُ الجزائرِ في الخيرُ والطَّوْلُ

كم من مذيعٍ بأنَّ الدِّين أرهبَه … فهل يُظاهرُ هذا الوهم تدليلُ ؟

هل في الشَّريعة ما يدعو الى ضرَرٍ ؟ … لقد تواتر بالتَّحريم تنزيلُ

سَلِ الكتاب عن الإسلام إنَّ له … في الأمن حكمٌ وتوجيهٌ وتعليلُ

ما جاء إلاّ بشرعٍ للسَّلام فما … في الدَّهر سلمٌ بغير الدِّين مكفولُ

لو ما كسرنا سراج الدِّين من أمَدٍ … ما اغتيلَ ظلما بزَعْمِ الدِّين مقتولُ

لقد حبسْنا كتابَ الله في وطَر… قد عاث فينا برغم الذِّكر تبديلُ

وكيف تنفع آياتٌ مُجمَّدة ٌ … قد نال منها بسوء الفهم تعطيلُ ؟

وكيف يُجدي كتابٌ للهدى علَمٌ … والقلبُ صَخرٌ وبابُ العقلِ مقفولُ ؟