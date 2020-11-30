(بالفيديو) شقيقات باسم ياخور يُشعلن السوشيال ميديا بظهورهن الأول

حلّ الفنان السوري “باسم ياخور”، ضيفاً علي “برنامج هذا أنا” الذي يبث على تليفزيون أبو ظبي، وخلال اللقاء أجهش بالبكاء، بعد ان تلقى رسالة من شقيقتيه “ديما” و “داليا” تعبران فيها عن فرحتهما الشديدة بمشاهدته على الشاشة في الأعمال الفنية.

وقال الفنان اثناء لقائه في برنامج “هذا أنا” الذي يبث على تليفزيون “أبو ظبي”: إن “ديما” شقيقته الصغرى وهي مهندسة تعيش فى أمريكا منذ 15 عامًا، ومتزوجة من طبيب متخصص فى جراحة القلب، وعبر الفنان عن أشتياقه الشديد لهما حيث أنه لما يتمكن له رؤيتها منذ حوالي عشر سنوات نتيجة ظروف الحرب في سوريا .

كما تحدثت شقيقته “داليا” و أكدت أنها تقيم في الوقت الحالي فى كندا، ودرست الأدب الفرنسي، وتتولى منصبًا بأحد البنوك الكندية.

وأوضح الفنان أنه قابلها منذ عام كامل وهو آخر لقاء كان بهما. كما أوضح أنه يعاني كثيراً لأن أولادهم الصغار لا يعرفون بعضهم البعض نتيجة الظروف وبعد المسافات بينهم.