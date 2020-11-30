حروب منطقتنا حروب بالوكالة،

نعيم الهاشمي الخفاجي

كل الحروب السابقة والحالية بالشرق الأوسط انما هي حروب بالوكالة وأعني حروب احتلال البلدان المجاورة سواء كانت عربية أو غير عربية، الدول الكبرى ترسم وادواتهم من حكام العرب ينفذون ذلك، إحدى الحروب القذرة بيان إعلان الحرب لم يعلن من العاصمة العربية التي شنت الحرب وإنما تم إعلان بدء الحرب من عاصمة دولة عظمى تقع في الجانب الثاني من الكرة الارضية، هناك حقيقة أن الاعراب مجرد أداة لتنفيذ مشروع الدول الكبرى

وأن داعش والقاعدة والإرهاب بشكل عام صناعة وتخطيط أمريكي وصهيوني بتمويل خليجي سعودي إماراتي قطري، الكثير من الناس تجاهلوا هذه الحقيقة لكن اتضحت الحقيقة خلال الأربعة أشهر الماضية، رأينا كيف ظهرت علاقات الأنظمة العربية الرجعية مع الصهاينة بشكل علني وواضح، عندي صديق فلسطيني كبير بالسن طيب بمعنى الكلمة اسأل الله أن يحميه من وباء كرونا مرة يتحدث معي أشار لوزير خارجية عربي هلك قبل عدة سنوات عندما يتكلم رأسه يتحرك مثل الرادار، قال لي عندما يتكلم عن فلسطين لم يضحك وكلامه جدي؟ قلت له صديقي هذا أحد رؤوس دول الرجعية العربية التي حاربت الدول القومية العربية ونشروا الوهابية والإرهاب خدمة للصهيونية وللقضاء على قضيتكم وقضية العرب والمسلمين، بعد سنوات قال لي الآن حصص الحق واكتشفت أنهم ادواة لتنفيذ المخططات الاستعمارية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25.11.2020