عن عملية إغتيال فخري زاده_

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1- تقول التقديرات الأولية الإيرانية بأن جميع عناصر الفريق الذي نفذ عملية إغتيال فخري زاده ، دخلوا دورات تدريب عسكرية وأمنية وإستخباراتية خاصة في خارج إيران .

‏2- وفقاً للمعلومات الإيرانية المسربة، شاركت فرقة تتكون من 62 عنصر في عملية إغتيال فخري زاده، 12 عنصر منهم شاركوا ميدانياً لتنفيذ العمليات و50 عنصر آخر قدموا للفريق الميداني الدعم اللوجستي لتنفيد مهام اغتيال فخري زاده .

‏3- وفقاً للمعطيات الإيرانية المسربة من عمليات اغتيال فخري زاده، فريق الإغتيال الذي نفذ العمليات ميدانياً أستخدم سيارة هيونداي من نوع سنتافي وسيارة نيسان وانت و4 دراجات نارية لتنفيذ عمليات إغتيال فخري زاده .

‏4- فريق الإغتيال كان يعلم تماماً موعد ومسير حركة موكب حماية

فخري زاده بأدق التفاصيل المملة، ويمتلك معلومات موثقة بأن فخري زاده سيذهب في هذا اليوم وهذه الساعة المحددة إلى الفيلا الخاصة التي يمتلكها بمدينة آبسرد بالقرب من العاصمة طهران .

‏5- قام فريق الإغتيال قبل نصف ساعة من وصول موكب فخري زاده إلى الموقع المحدد بقطع تيار الكهرباء تماماً من هذه المنطقة وكانت سيارة هيونداي سنتافي مع 4 راكبين و4 دراجات نارية و2 قناصين وسيارة نيسان وانت مفخخة بإنتظار مرور موكب فخري زادة في مدخل مدينة آبسرد بالقرب من طهران.

‏6- موكب فخري زاده يتكون من 3 سيارات مضادة للرصاص، فريق الإغتيال أنتظر مرور السيارة الأولى لفريق الحماية من دوار مدخل مدينة آبسرد حتى فتح النار على السيارة الثانية (سيارة فخري زاده)، من ثم تم تفجير سيارة النيسان وانت المفخخة مما أدى إلى تفجير سيارة الحماية الثالثة بنفس الموقع.

‏7- بعد تفجير السيارة المفخخة تم فتح النار من قبل 12 عنصر باتجاه سيارة فخري زاده وسيارة الحماية الأولى ، ووفقاً للتسريبات الإيرانية قائد فريق الإغتيال اخرج فخري زاده من سيارته وأطلق عليه الرصاص وتأكد من مقتله حتى ترك فريق الإغتيال موقع العمليات.

‏8- عندما نقل بعض الجرحى من عناصر حماية فخري زاده إلى المستعجلات القريبة من موقع العمليات ، تفاجؤا بإنقطاع التيار الكهربائي في هذه المستعجلات، من ثم تم نقلهم إلى مستشفيات العاصمة طهران .

‏9- وفقاً للتسريبات الإيرانية لم يجرح ولم يعتقل أي عنصر من العناصر الأثنى عشر الذين شاركوا ميدانياً في عمليات اغتيال فخري زاده .‏

10-التقديرات الأولوية الإيرانية تقول بأن الفريق الذي نفذ عمليات اغتيال فخري زاده يمتلك خبرات قتالية عالية كالخبرات التي تمتلكها القوات الخاصة في الجيوش المتقدمة، ثانياً،هناك اختراق استخباراتي دقيق للمخابرات الإيرانية،مما سمح لفريق الإغتيال ان يشرف بصورة دقيقة على تحركات فخري زاده .