بسم الله الرحمن الرحيم

(لماذا يميزون انفسهم بمعرف الصدريين)..(اذا هم صدريين..بقية شيعة العراق ماذا نطلق عليهم)؟

نطرح سؤالنا المتكرر.. (هل يوجد مبرر لتطلق فئة محسوبة على الشيعة الجعفرية على نفسها بالصدرية.. نسبة لعائلة ال الصدر.. )؟ وتتخلى عن معرف الامام المعصوم (جعفر الصادق) عليه وعلى البشرية السلام..

ونسال اذا هم صدريين (نحن بقية شيعة العراق) ماذا يطلق علينا بالمحصلة؟؟

الجواب (الجعفرية).. لماذا تريد هذه الفئة المحسوبة شيعيا ان تميز نفسها عن باقي شيعة العراق الجعفرية.. هنا يطرح سؤال اخر؟ في وقت نجد من يتبعون (الشيخ احمد بن حنبل).. بالسعودية يرفضون ان يطلق عليهم (بالوهابية) بل يصرون على وحدة المعرف السني تحت (اهل السنة والجماعة).. بالمقابل نجد من كانوا يقلدون (الصدر الثاني) يصرون على تمزيق شيعة العراق افقيا الى صدريين ولا صدريين وعاموديا الى حوزة صامتة وحوزة ناطقة.. باصرارهم على تميز انفسهم تحت معرف (الصدريين).. وكان مشروعهم (تمزيق شيعة العراق و ضمان عدم وحدتهم كشيعة عرب جعفرية)..

ونسال من زرع لدى (الصدريين) الاستعداد النفسي للكراهية والحقد على باقي شيعة العراق..

وكأن الصدريين لديهم ثار مع بقية شيعة العراق و يحملونهم (مسؤولية قتل الصدر الثاني، لعدم تقديم شيعة العراق فروض العبودية للصدر الثاني بحياته).. ليترجم ذلك (بقتل عبد المجيد الخوئي.. بوحشية وبدون محاكمة) و(محاصرة بيت السستاني) (وقتل شرطة النجف حديثي التطوع) و(تاسيس المحاكم اللاشرعية الصدرية التي فتكت بشباب ورجال العراق الرافضين لهيمنة ال الصدر).. الخ من الماسي التي تسبب بها الصدريين ضد شيعة العراق الجعفرية..

ونسال (لماذا دائم روح الاستكبار والاستعلاء لدى هذه الفئة التي تطلق على نفسها الصدرية على باقي شيعة العراق الجعفرية)..

من اورث لدى الصدريين روح الانتقام والاستعداء للبطش والقتل ضد شيعة العراق الجعفرية

(الجواب الصدر الثاني) الذي برز هو نفسه كخنجر بخصر شيعة العراق الجعفرية عندما رفع شعارات الكراهية والتمزيق من (صدريين ولا صدريين، وحوزة صامتة وحوزة ناطقة.. ) والاخطر ساهم الصدر الثاني بتاخير سقوط صدام عندما رفع شعارات العداء ضد امريكا في وقت امريكا تدعم الجهود الدولية لاسقاط نظام صدام بالتسعينات..

لماذا سمح صدام لبروز الصدر الثاني بالتسعينات.. ومنحه الضوء الاخضر بصلاة الجمعة

الجواب واضح: لزرع الفتنة داخل شيعة العراق.. فمنذ بروز الصدر الثاني تمزق الشيعة بالعراق بمعرفهم .. وبمرجعياتهم.. ووصلت لداخل العائلة الوحدة زرع الصدر الثاني الفتنة .. وبدل ان يتبع عموم الشيعة مرجعية عليا بالنجف.. شتتها الصدر الثاني لمرجعيات .. حاله حال من بنى جامع ضرار بزمن النبي حتى يبعد المسلمين عن النبي ومسجده.. فلحد اليوم لا يوجد اي مبرر لبروز الصدر الثاني.. الا الضرار بشيعة العراق الجعفرية ووحدتهم..

علما الخميني الايراني مزق الشيعة سياسيا الى ولائيين ولائيين .. والصدر الثاني مزق الشيعة بالعراق لصدريين ولا صدريين وحوزة صامتة وحوزة ناطقة.. لذلك نجد شيعة العراق الجعفرية يعانون من الاقليتين (الصدرية والولائية) التي حكمت العراق منذ 2003 فسادا وفشلا وعمالة وابتذالا..

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم