مبعوث الكاظمي يعد متظاهري ذي قار بالحماية : ستعامل أي هجوم على الحبوبي كونه إرهابي

كشف مصدر ضمن متظاهري محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، بان لجنة الازمة في المحافظة التي أرسلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى هناك التقت مساء امس الاحد مع مجموعة من المتظاهرين واكدت لهم على احقية ممارستهم لنشاطهم الاحتجاجي وإعادة نصب الخيم وسرادق الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية (مركز المحافظة).

وأوضح المصدر ان “اللجنة تعهدت بحماية ساحة الحبوبي والمتظاهرين فيها من قبل قوات من الجيش العراقي على ان تحمي تلك القوات الساحة وتصد بقوة السلاح أي هجوم عليها والتعامل معه كونه هجوم إرهابي”، لافتاً الى ان “مبعوث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس فريق خلية الازمة المركزية في محافظة ذي قار مستشار الامن القومي قاسم الأعرجي التقى مع عائلة المتظاهر المختطف “سجاد العراقي” وقد طمأنهم بالخير ووعدهم ببذل كافة الجهود من اجل اطلاق سراحه بأسرع وقت”.