محلل سياسي: جهات سياسية تمنع حسم ملف المغيبين قسراً

أكد المحلل السياسي احسان الشمري ، اليوم الاثنين ، ان الإرادة السياسية تمنع حسم ملف المغيبين رغم اطلاق المناشدات والدعوات الدولية كالتي جاءت من الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان ورغم وجود توجه حكومي للكشف عن الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري الا ان الملف ما يزال معطل.

وأوضح الشمري ان “بعض الأحزاب والجهات السياسية قد تكون متورطة بالاختفاء القسري للمواطنين خصوصاً في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وبالتالي فهي تعرقل تمرير التشريعات والقوانين التي تهدف لمعالجة ملف المغيبين”.

ولفت الشمري الى ان “الحكومة تنفي وجود أماكن احتجاز غير رسمية في جرف الصخر والموصل وكركوك وغيرها ولكن عدم الكشف عن حقيقة هذه المواقع يبين ان هناك مناطق للاختفاء القسري”، مردفاً بالقول ” رسمياً الحكومة تمتلك جميع الصلاحيات للتواجد في جميع الأراضي العراقية ولكن هناك ضغوطات من فصائل وجهات سياسية قد تعرقل وصول الحكومة لحقيقة ما يجري في تلك المناطق”.