(من هنا وهناك) الى الحكام العرب ( يهان نبيكم وانتم (صم , خرس) لاتسمعون) !!!!!!

بسم الله الرحمن الرحيم

الى الحكام العرب ( يهان نبيكم وانتم (صم , خرس) لاتسمعون) !!!!!!

بقلم : علي محسن التميمي

)( اإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينً )(

) (والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم)(

وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ (كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ(.)هُمُ الْفَاسِقُونَ)الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُ

أخرجت للناس . اذا لم تامر بمعروف ولم تنه عن المنكر ستكون شر امة

حتى اكون أحب اليه من نفسه وولده وماله). ص) 🙁 لايؤمن احدكمقال (

ولتنهن عن المنكر والا سلط الله عليكم شراركم ويلقي فوقال (ص) : (الساكت عن الحق شيطان اخرس)( لتأمرن بالمعرواحب عمل قوم أشرك فيه معهم) بأسكم بينكم , وتنزل اللعنة عليكم ثم تدعون فلايستجاب لكم) ( من احب قوما حشر معهم, ومن . قال حسان بن ثابت يمدح الرسول ص ) معهم ل امام المتقين ع: ( الراضي بفعل قوم كالداخل فيه. وقا

خلقت كما تشاءقد خلقت مبرء ا من كل عيب كأنك

وقال شوقي:

اأبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك غير ان لي انتساب

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله

كملت جميع خصاله صلوا عليه واله

1- نزلت ايات لاتعد ولاتحصى في مدح النبي ص وبيان مرتبته السامية حيث انه الوحيد الذي اسري به وعرج به من مكة الى القدس ومنها الى السماء حتى بلغ سدرة المنتهى, وانه بعث رحمة للعالمين والى الناس كافة لاخراجهم من الضلال الى الهدى ومن الظلمات الى النور. (( يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بأذنه وسراجا منيرا, وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا, ولاتطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا)) . ليت حكامنا وقفوا موقفا مشرفا ضد الدانيمارك عندما اساءت بعض جرائدها للنبي محمد ص . بالمناسبة ان الله خاطب كل الانبياء بأسمائهم عدا النبي ص حيث خاطبه اما ( يا ايها النبي) او ( يا ايها الرسول ) عدا الحالات التقريرية الاخبارية (( وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل…..)) والسبب لعظم شخصيته وسمو قدره وعلو منزلته , ومدحه الله (( وانك لعلى خلق عظيم)). ومن سخرية الاقدار ان يأتي ابن زنا يسيء لأفضل الانبياء والرسل الذي ختمت برسالته الاديان. ليت هؤلاء يعرفون ان جل قوانين ودساتير الدول المتطورة مأخوذه من شريعة نبينا محمد ص ( فنظام الرعاية الاجتماعية / الولفير , وقانون الهجرة وضمان حقوق العمال , ومجانية التعليم بكل المراحل والتأمين الصحي وغيرها.

2- نقول لو قاطعت الدول العربية منتجات الدانيمارك ( الحليب والجبن والقشطه وغيرها) لما تجرأ احد بالأساءة لرسولنا ص ولو هددوا فرنسا بمقاطعتها اقتصاديا لما سمحت بأعادة نشر الرسوم المسيئة لرمزنا المقدس النبي الاعظم (ص) ولكنهم اذلاء لاكرامة لهم . اذكر هؤلاء ان السعودية الغت صفقة الاسلحة الضخمة ( اليمامه) مع بريطانيا في بداية الثمانينات لأنها سمحت بعرض فيلم مصري ( موت اميرة) يصور فضيحة اخلاقية , وجن جنون حكام السعودية وهددوا وتوعدوا, ولكنهم لم يفعلوا شيئأ عندما نشر الهندي الاصل سلمان رشدي كتابه ايات شيطانية , اساء للنبي (ص) وللقران ولم يتحرك الا مؤسس الجمهورية الاسلامية حيث اهدر دمه ومنح جائزة لقتله.

لولا العباءات التي التفوا بها ماكنت احسب انهم اعراب

والعالم العربي اما سخلة مذبوحة او حاكم قصاب

والعالم العربي يخزن نفطه في( بيضتيه) وربك الوهاب

هل انتم عرب حقا؟

نسال الذين يحملون حقدا على الرسول الاعظم ص هل قرأتم سيرته جيدا ؟هل دققتم ماجاء به من شريعة سمحاء وماتركه من تراث عظيم وسيرة معطرة ؟ هل قرأتم ما كتبه الفيلسوف برنادشو وماكتبة المئات من علماء ومفكري وفلاسفة اوربا عن النبي ص وعظمته. لو تكتبون وتشتمون بأسلوب ساقط وضيع فالنبي ص كرمه الله وقدره عند الله اما انتم وماترسمون فستلقون في مزابل التاريخ. قال تعالى : (( لاينهاكم الله في الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ) ( وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا , ان اكرمكم عند الله اتقاكم)) ((من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا, ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا)) . قال ص : ( لئن تزول السماوات والارض أهون على الله من قطرة دم حرام تسفك) . ( من قتل عصفورا عبثا جاء الى الله يوم القيامه تشخب اوداجه دما عبيطا يقول أي رب لم قتلني لم ينتفع بلحمي ولم يتركني أأكل من خشاش الارض) ( لو اشترك اهل الارض على قتل نفس محرمه لأكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم) ( ولو ان رجلا قتل بالمغرب ورضي اهل المشرق لأكبهم الله على مناخرهم في نار جهنم) ( الخلق كلهم عيال الله واحبهم لله انفعهم لعياله) ( من اّذى ذميا فقد اّذاني ومن اّذاني فقد اّذى الله). بالله عليكم هل يستحق هذه النبي مثل هذه الاساءة ؟

لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لاحياة لمن تنادي

لعن الله كل شيطان اخرس ولعن الله سراق ثروات شعوبهم وهم عبيدا لأسيادهم لايبقون في الحكم اسبوعين لو رفعت حماية سيدهم عنهم.

وقال امام المتقين ع :

أبني ان من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر

فطن لكل رزية في ماله فأذا أصيب بدينه لم يشعر

وصدق شاعرنا مظفر النواب:

هل انتم عرب حقا والله انا في شك من هذا