إطلاق عدد جديد من صحيفة “القضاء”

بغداد / إعلام القضاء

أطلق المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى عددا شهريا جديدا من صحيفة “القضاء” الالكترونية، احتوى مجموعة من التقارير والمقالات والقصص، فضلا عن حوار موسع مع رئيس محكمة استئناف الأنبار.

وجاء في العدد:

* رئيس استئناف الأنبار: المحاكم لم تتوقف رغم وقوعها بمرمى نيران داعش

* الطمع يدفع أشخاصا لأداء شهادة مزيفة أمام المحاكم

* الإطلاقات العشوائية تهدد رؤوس الأبرياء

* النهوة تمنع فتاة من استكمال زواجها.. والقضاء يتدخل

* فوضى التجاوزات في نينوى تنشطر لتطول الآثار والأنهر

كما ضم العدد باقة من المقالات منها:

– التقاضي الالكتروني للقاضي عبد الستار بيرقدار

– الثقة المالية للدولة للقاضي عامر حسن شنته

للاطلاع على العدد الجديد من صحيفة القضاء اضغط الرابط

https://www.hjc.iq/upload/pdf/58.pdf