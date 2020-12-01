الابتسامة والضحك

عبد الرضا حمد جاسم

ابتسم دائماً واضحك أحياناً هكذا يقول أصحاب العلم ودارسي المجتمع والنفس

الابتسامة لها تأثير ساحر على المبتسم والمقابل وهي فن وثقافة ودلاله على القوة والتحكم بالمشاعر وهي انتصار على الضغوط النفسية ودلاله على قوة التحمل وقبول الأخر فهي مطلوبة أذن في كل الأحوال.

نعاني الكثير ونتعرض للكثير ونقابل الكثير سواء كان عام ينسحب على الخاص أو كان خاصاً يؤثر على العام.

القوة في أن نحّجم ما يمكن تحجيمه ونكبت ما يمكن فليس من المعقول أن نقابل الأخر بما نشعر أنه يناسبنا حتى لو تسبب ذلك بإزعاجه

على الإنسان أن يؤجل ما يريد أن يفصح به إلى من يريد حتى تمر لحظة اللقاء الأولى

وأن نختار بعناية مَنْ مِنْ الأشخاص نحتاج لأن نفضفض أمامه ولا نعمم.

فليتأمل كل منا ابتسامة الحياة التي نشاهدها يومياً … لحظة شروق الشمس وكيف يتحول الكون من مظلم ساكن موحش إلى تنوع مبهج للألوان وتناغم الأنغام الصادرة مما تراه أو لا تراه من أنواع الطيور وذلك الخليط المنعش من الروائح الفواحة للأزهار وذلك التنسيق الجميل الساحر لمظاهر الحياة فالشروق هو الابتسامة الأزلية والابتسامة هي الشروق الأزلي الروحي

الابتسامة فعل يحتاج إلى إيمان وقوه على الأداء والصدق والحب والاحترام فعلينا أن نتعلم الابتسامة ونشيع ثقافة الابتسامة وأهميتها وأتمنى أن يكون هناك مقرر في كل المراحل المدرسية يسمى الابتسامة وان يكون هناك تخصص أكاديمي لذلك لتخريج مختصين بالابتسامة وملحقاتها لأنها مطلوبة لكل مناحي الحياة صحياً واجتماعيا الآن وفي المستقبل ولنتذكر ما نقوله أحياناً من أن فلان (بشوش وجهه يضحك).

أما الضحك فهو فعل فيزيائي نفسي ذو تأثير هائل على الحياة اليومية ولكن هناك من يضع بعض المحاذير عليه فقيل الابتسامة دائماً والضحك أحياناً وعندما يستوجب الأمر…

الضحك مثل الملح للغذاء كميه مناسبة منه ضرورية للطعم والصحة والإكثار منه مضر

فلنضحك حتى نكون سعداء ولا ننتظر حتى نكون سعداء لنضحك عليه يجب اعطاء النفس الحق بالضحك.

نجد الآن في العالم الكثير من ممارسات المرتبطة بالضحك والنشاطات الاجتماعية وما يطلق عليه جلسات الضحك الجماعي حيث تساعد على مواجهة الهموم والتردد والقلق… وللضحك فوائد كثيرة كما يقول المختصين فوائد للقلب ولجهاز التنفس والمناعة ويؤثر على ضغط الدم والالم وينفع الذاكرة.

عبد الرضا حمد جاسم