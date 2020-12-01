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اهالي الوند يشكون انتشار الخنازير والجمعيات الفلاحية تطالب بالتدخل

اكد اتحاد الجمعيات الفلاحية في كربلاء، الثلاثاء، إن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي والمزروعات في منطقة الوند بسبب انتشار الخنازير البرية.

وقال رئيس الاتحاد وليد الكريطي ان “الفلاحين والمزارعين في منطقة الوند بقضاء الحسينية يشكون انتشار أعداد كبيرة من الخنازير البرية التي باتت تشكل مصدر رعب لأهالي المنطقة فضلا عن العبث بالأراضي والمحاصيل الزراعية، وأضرار بأشجار الحمضيات النخيل”.

وطالب الكريطي الجهات المعنية إجراء حلول سريعة بما فيها تطهير المبازل التي تحتوي على القصب والبردي كونها تأوي هذه الحيوانات التي تنشط ليلا وتبدأ العبث بالاراضي. انتهى 25ش

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