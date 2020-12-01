جامعة ميسان تدين تعرض احد اساتذتها الى هجوم بمادة “التيزاب”

ادانت جامعة ميسان، الاثنين، تعرض احد اساتذتها لهجوم بمادة حارقة “تيزاب ” من قبل مجهولين.

وذكرت الجامعة في بيان أنها “تشجب وتستنكر بأشد العبارات الحادث الجبان الذي طال الاستاذ الدكتور صلاح مهدي الزيادي التدريسي في قسم الجغرافية بكلية التربية بجامعة ميسان من قبل جهات مجهولة”.

واضافت أن “هذا الاعتداء السافر يمثل تهديدا للملاكات التدريسية والنخب الاكاديمية في الجامعات العراقية كافة، كونهم ضحوا وقدموا الكثير من العطاء العلمي والمعرفي وخدموا المسيرة العلمية وخرجوا الاجيال التي رفدت البلد بالطاقات العلمية في شتى المجالات وفي اقسى واصعب الظروف”.

واشارت الى أنه “في الوقت الذي تشجب فيه الجامعة هذا الاعتداء على القامات العلمية والاكاديمية، تطالب الجهات الامنية في المحافظة بالتحقيق في ملابسات الحادث بأسرع وقت وكشف الجناة وانزال اقسى العقوبات بحقهم، لينالوا جزاءهم العادل”.