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خلية الازمة الصحية في العراق تتخذ عدة قرارات

اصدرت خلية الازمة الصحية، اليوم الاثنين، مجموعة من القرارات للتصدي لفيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة في بيان أن “لجنة الامر الديواني 217 (خلية الازمة الصحية في وزارة الصحة والخاصة بمجابهة جائحة كورونا)، اتخذت مجموعة من القرارات تضمنت ما يلي:

1. غلق المدارس الحكومية والاهلية التي لا تلتزم بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بخصوص تحديد الدوام يوم بالاسبوع وكذلك الالتزام بالتعليمات الصحية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

٢- غلق كافة المحلات والمتنزهات والمقاهي والمولات التي لاتلتزم بالتعليمات الصحية.

وطالبت الخلية، بحسب البيان، “الوزارات والدوائر كافة بالالتزام بالشروط الصحية لضمان عدم اصابة موظفيها والمراجعين بفايروس كورونا”.

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