وفد بريطاني رفيع يؤكد دعم لندن لإقليم كوردستان ومساعدة أربيل وبغداد على حل خلافاتهما

أكد وفد بريطاني رفيع ، ضم وزيرا شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون القوات المسلحة، جيمس هيبي، أستمرار مساعدة ودعم بلادهم لإقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب ، ومواصلة مساعدة أربيل وبغداد على التوصل لحلول لخلافاتهما.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، في أربيل اليوم الثلاثاء ، للوفد البريطاني، حيث اعرب عن شكر وامتنان إقليم كوردستان للدعم والمساعدات التي قدمتها بريطانيا خلال الحرب على الإرهاب ، معلناً عن الحاجة إلى إرادة سياسية في العراق لحل مشاكل أربيل – بغداد واتخاذ النظام الاتحادي كما جاء في الدستور، أساساً للحل.

الاجتماع الذي حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان، بحث العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق مع بريطانيا، وآخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية العراقية، مشاكل أربيل – بغداد واستمرار خطر وتهديدات داعش، حيث اتفق الجانبان على أن مساعدة ودعم التحالف الدولي للعراق وإقليم كوردستان مازالا ضروريين.

بارزاني عدَّ زيارة الوزيرين البريطانيين لإقليم كوردستان في هذه الظروف التي يمر فيها العالم بأوقات عصيبة نتيجة تفشي فيروس كورونا، محل تقدير ورسالة إيجابية، مؤكداً إرادة ورغبة إقليم كوردستان في تعزيز علاقاته مع بريطانيا في كل المجالات.

الوزيران البريطانيان، أعربا بدورهما عن شكر وتقدير بلادهما لدور إقليم كوردستان وبطولات البيشمركة التي سطرت أثناء الحرب على الإرهاب وهزيمة داعش، وأعلنا استمرار بلادهما في مساعدة ودعم إقليم كوردستان في مواجهة الإرهاب حتى القضاء النهائي على الإرهاب وعلى خطر داعش، وكذلك مواصلة مساعدة أربيل وبغداد على حل مشاكلهما.

وشكّلت الانتخابات العراقية المقبلة ، التطورات التي تشهدها المنطقة عموماً، أحوال النازحين واللاجئين في إقليم كوردستان، علاقات إقليم كوردستان والعراق مع الدول المجاورة ومسائل أخرى تهم الجانبين محوراً آخر من الاجتماع.