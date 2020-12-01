يوم أن أعدمت إيران ( 3 ) آلاف أسير عراقي ؟

د . خالد القره غولي ..

اليوم الثلاثاء يصادف يوم 1 كانون الأول يوماً للشهيد العراقي تخليداً وتذكيراً للجنود والضباط العراقيين الذين وقعوا في الأسر عند الجيش الإيراني أثناء الحرب العراقية الإيرانية , حيث قامت القوات الإيرانية بقتل هؤلاء الأسرى وبأشكال وطرق وحشية ومن ثم إطلاق سراح بعض الأسرى لينقلوا الخبر للقيادة العراقية من أجل دب الرعب في صفوف الجيش العراقي ( 1 ) كانون الأول من كل عام يوماً للشهيد , حيث يعلق فيه العراقيون شارةً على صدورهم تظهر فيه رسماً للصرح العراقي الشهير نصب الشهيد , في حق الشهداء وهي ( الشهداء أكرم منا جميعاً ) ( 1 ) ديسمبر/ كانون الأول هو التاريخ الذي يحاول الساسة العراقيون نسيانه ، في حين تنبش ذكراه أوجاع ثلاثة آلاف عائلة عراقية فقدت أبناءها في الحرب العراقية الإيرانية ، ومن جهة اخرى .. نشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ صبيحة اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2020 ، استذكار مغردين وناشطين إعلاميين، ذكرى يوم الشهيد العراقي، الذي اعتبروه اليوم الحقيقي للاحتفال بالذكرى ، وترحموا على الشهداء ، واستخدم المغردون وسم ( يوم الشهيد العراقي ) في نشر تغريداتهم ، معتبرين أن يوماً واحداً أو منشوراً واحدا للاحتفال بمن استشهد خلال الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات

ولله .. الآمر