إتفاق أربيل وموسكو على توسيع وتنويع العلاقات الثنائية

اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف ، اليوم الثلاثاء ، على اهمية توسيع العلاقات الثنائية بين موسكو واربيل ، وذلك خلال استقبال بارزاني للدبلوماسي الروسي في اربيل.
بيان لرئاسة الاقليم ، قال ان رئيس إقليم كوردستان والسفير الروسي في العراق أكدا على المزيد من تقوية العلاقات وتبادل المزيد من زيارات الوفود بين الجانبين.
مضيفاً ، ان ” الطرفين اتفقا على أن لا تبقى علاقات أربيل – موسكو منحصرة في التعاون في مجال الطاقة ، وأن توسع هذه العلاقات وتنوع، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي، وأن يتخذ الجانبان خطوات عملية ويشارك ممثلون عن إقليم كوردستان في الوفود العراقية التي تزور روسيا.”