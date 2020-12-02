إتفاق أربيل وموسكو على توسيع وتنويع العلاقات الثنائية

اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف ، اليوم الثلاثاء ، على اهمية توسيع العلاقات الثنائية بين موسكو واربيل ، وذلك خلال استقبال بارزاني للدبلوماسي الروسي في اربيل.

بيان لرئاسة الاقليم ، قال ان رئيس إقليم كوردستان والسفير الروسي في العراق أكدا على المزيد من تقوية العلاقات وتبادل المزيد من زيارات الوفود بين الجانبين.

مضيفاً ، ان ” الطرفين اتفقا على أن لا تبقى علاقات أربيل – موسكو منحصرة في التعاون في مجال الطاقة ، وأن توسع هذه العلاقات وتنوع، خاصة في المجالين الزراعي والصناعي، وأن يتخذ الجانبان خطوات عملية ويشارك ممثلون عن إقليم كوردستان في الوفود العراقية التي تزور روسيا.”