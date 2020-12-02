الكعبي: نسعى حاليا بإستحداث منظمة الضمان الصحي للمواطن العراقي

اكد النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، الاربعاء، ان العراق حقق تقدم واضح في تطبيق قوانين حماية المنتج والمستهلك، فيما اشار الى السعي بإستحداث منظمة الضمان الصحي للمواطن العراقي.

وقال مكتب الكعبي في بيان انه “برعاية النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي اقام معهد التطوير البرلماني اليوم الاربعاء ندوة حوارية بعنوان ( اثر التشريعات في تحقيق السلامة الغذائية ) بحضور عدد من رؤساء واعضاء اللجان النيابية المعنية ، ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي وامين عام مجلس النواب سيروان عبدالله سيريني ومدير عام معهد التطوير سعد فياض, وممثلين عن الاتحادات والنقابات العراقية وعدد من الاكاديميين والمختصين”.

واكد الكعبي ان “الامن الغذائي او السلامة الغذائية اصبحت من اولويات اهتمام البلدان لوجود ترابط وثيق ما بين هذا الموضوع وامن الدولة وسياستها حتى العسكرية, كما نجد اهتمام بالغ بالموضوع من قبل الامم المتحدة التي بدأت ترفع من عدد المؤتمرات الدولية لبحث سبل تامين الغذاء”.

وتابع ان “على الجهات التنفيذية المعنية التركيز على تحقيق هذا الهدف من خلال التنفيذ الدقيق لقوانين حماية المنتج المحلي وحماية المستهلك وكافة القوانين الاخرى المتعلقة بالتنمية بكافة قطاعاتها , والبدء بأنهاء بعض الثغرات التي باتت تؤثر على اقتصاد وصحة المواطن العراقي وبخاصة المنافذ الحدودية وتعزيزها بكافة المستلزمات للقيام بعملها”.

واضح ان “هناك مساعِ لإقرار قانون بطاقة الضمان الصحي للمواطن العراقي اسوة ببلدان العالم والتي ستمنح العراقي مزيد من الحماية الصحية وتنظيم تقديم الخدمة الصحية”.