المالية النيابية تكشف عن امر غير موجود في كل دول العالم .. باستثناء العراق

أكدت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ، اليوم الثلاثاء ، ضرورة إعادة النظر بمزاد العملة ، داعية لتحويله الى وزارة المالية.

عضو اللجنة أحمد الصفار ، قال إن “مسألة نافذة العملة للبنك المركزي غير موجودة في كل دول العالم باستثناء العراق”، مضيفاً أن “معايير الشفافية في العمل للنافذة غائبة ، وليست هناك نشرة يومية تصدر لعمليات المزاد، ولا نعلم المبالغ المباعة من الدولار “.

الصفار شدد على ” ضرورة أن يعاد النظر بهذه النافذة وتحويل الموضوع لوزارة المالية ، لوجود إرباك وتداخل بين عمل البنك المركزي والإيرادات المتحققة من العائدات النفطية”.

كما لفت الصفار إلى أنه “في وقت سابق تم اقتراح فتح مكتب للضريبة الجمركية داخل البنك وإتمام جباية الضريبة مباشرة من المستفيدين من نافذة العملة، كون المبالغ تدفع مقابل أوراق ثبوتية لاستيرادات فعلية ، إذ يتم تحويل الضريبة مباشرة ، لكانت تحققت للحكومة مبالغ جيدة من الإيرادات “.