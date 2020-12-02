النزاهة تضبط تلاعباً بعقار قيمته مليار دينار عائد للدولة في بابل

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، عن ضبط حالة تلاعبٍ بعقارٍ في بابل تعود ملكيَّته للدولة، مُبيِّنةً أن قيمة العقار تصل إلى أكثر من مليار دينار.

وذكرت الدائرة في بيان أن فريق عمل مكتب تحقيق بابل تمكَّن من ضبط التلاعب الحاصل في تسجيل العقار البالغة مساحته (4 دوانم و15 أولك و50 م2)، العائدة ملكيَّـته إلى المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة”، موضحةً أن “العقار تمَّ تسجيله في مديريَّة التسجيل العقاري في المحافظة على الشيوع باسم مواطنين”.

وأضافت أن “إجراءاتها التحقيقيَّة وقيامها بالبحث والتحرّي قادت إلى الكشف عن أن العقار الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دينارٍ تمَّ فرزه إلى عقارين، أحدهما باسم الأغيار، والآخر باسم المديريَّة العامَّة لمصلحة المصايف والسياحة بمساحة (2 دونم و19 اولك و25 متراً)”.

وأوضحت الدائرة أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات في العمليَّة التي نُفِّذَت؛ بناءً على مذكرةٍ قضائيَّـةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة”.