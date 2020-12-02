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بريطانيا تؤكد الحاجة إلى توازن سياسي واقتصادي بين مكونات العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، جيمس هيبي، وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية.

ووفق بيان لمكتب الرئيس بارزاني،  فقد جدد وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية خلال الاجتماع تقدير بلاده لدور قوات البيشمركة في هزيمة إرهابيي داعش. وشدد على ضرورة استمرار بريطانيا في تقديم المساعدة والتدريب لقوات البيشمركة في مواجهة التهديدات الإرهابية.

وفيما يتعلق بالوضع في العراق، أكد وزير الدولة للقوات المسلحة للمملكة المتحدة أن هناك حاجة إلى توازن سياسي واقتصادي بين مكونات العراق.

وشكر الرئيس بارزاني خلال الاجتماع بريطانيا على دعمها لقوات البيشمركة في حرب داعش، وأعرب عن أمله في مزيد من تطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة.

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