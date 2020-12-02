جمعية الخير والبركة الثقافية فرع المحمودية تشارك اهالي القضاء احزانهم برحيل الزهراء عليها السلام

اقامت جمعية الخير والبركة الثقافية في المحمودية مجلسها الحسيني الاسبوعي في محلة الجديدة مضيف البو حديدة بحضور عدد كبير من المؤمنين وخدمة الامام الحسين عليه السلام إحياءا لذكرى شهادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام.

كما حضر الشيخ جاسم السعدي مسؤول فرع الجمعية مجلس حسيني في حي الجزائر بالقضاء ، واقام مجلس حسيني آخر في حسينية اهالي حي المرتضى.

يذكر ان نشاطات فرع الجمعية في المحمودية الاجتماعية والدينية والانسانية والثقافية تجري بإشراف وتوجيه من الشيخ مقداد البغدادي مسؤول فرع الجمعية الرئيسي في بغداد ، وان فرع الجمعية في المحمودية وكربلاء لهما نشاطات أسبوعية وشهرية متعددة تلاقي قبولا واستحسانا من الاهالي وحضورا كبيرا من المؤمنين.

المكتب الاعلامي

١/١٢/٢٠٢٠