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خبير قانوني: البرلمان يعطل تمرير قانون المحكمة الاتحادية كـ «صمام أمان» يحميه من الحل

أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الثلاثاء، أن بعض الكتل السياسية في مجلس النواب تعطل تمرير قانون المحكمة الاتحادية كصمام أمان لكي يحمي البرلمان نفسه من الاتجاه نحو حله.

وأوضح حرب  أنه «في حال تشريع قانون المحكمة الاتحادية فإن رئيس الوزراء يستطيع اقتراح حل البرلمان على رئيس الجمهورية ويم حله بعد ذلك، ولكن دون إقرار قانون المحكمة الاتحادية فإن البرلمان لا يمكن أن يحل لا من قبل الرئاسات ولا من قبل أعضائه، وهذا ما يجعله محصناً تماماً».

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طارق حرب

مبيناً بأن «مجموعة من الأحزاب السياسية تعمل عى تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية حتى يتسنى للبرلمان إكمال دورته حتى نهايتها دون حصول الانتخابات النيابية المبكرة».

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