رئيس إقليم كوردستان والرئيس المشترك للوطني الكوردستاني يشددان على أهمية وحدة الصف

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني.

خلال اللقاء، جرى بحث آخر المستجدات السياسية في إقليم كوردستان وتداعيات انتشار وباء «كورونا»، خاصة في المجال الاقتصادي والأزمة المالية التي أوجدت وضعاً صعباً كان له أثر سلبي على حياة ومعيشة المواطنين، وكذلك المشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية، والمباحثات والمساعي الجارية لحلها، إلى جانب قضايا أخرى.

وشدد الجانبان على أهمية وضرورة وحدة الصف والتعاون والتنسيق بين كافة الأطراف والمكونات في إقليم كوردستان، للتغلب على الوضع الراهن والصعاب ومواجهة تحديات المرحلة الحالية والمستقبلية.