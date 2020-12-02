لجنة التحقيق في ملفات المتقاعدين تكتشف دواعش يستلمون رواتب تقاعدية، نعيم الهاشمي الخفاجي

انا شخصيا عندي أصدقاء ضباط كانوا معنا بحقبة الثمانينيات قبل سنة حدث اتصال بيني وبين صديق ضابط نعيمي كان سني وتشيع، سألته على زملاء لنا ضباط سنة من سامراء والموصل قال لي هؤلاء قادة بتنظيمات القاعدة وداعش، قال لي أكثر من تسعين بالمائة من الضباط بالمحافظات السنية هم قادة مجاميع ارهابية، في برنامج بقضبة القانون تم اعتقال دكتور طبيب يستلم من الحكومة خمسة ملايين دينار وهو يعمل مع داعش، لجنة التحقيق في ملف هيئة التقاعد وفي آخر تطورات التحقيق، تم ضبط 4500 هوية تقاعد تصرف أموالها إلى دواعش في الأنبار بعلم مدير تقاعد الأنبار، سبق لمشعان قال هناك ٤٠٠ارهابي داعشي قتل تم ترويج معاملات تقاعدية لهم من مؤسسة الشهداء، هناك حقيقة المسؤول والموظف والوزير السني يحاول خدمة أبناء قومه، كذلك الكورد يحاولون شمول أكبر عدد من الأكراد في قوانين الفصل السياسي والدمج والسجناء السياسيين، على عكس المسؤول الشيعي لربما لاتصدقون عندي معاملة فصل سياسي قدمتها منذ عام ٢٠٠٨ ولم احصل منهم على اي جواب؟ انا لست بحاجة لذلك لكن من باب تبيان نتانة وحقارة المسؤول والموظف الشيعي مع أبناء جلدته.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

26.11.2020

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