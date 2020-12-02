مفتريات على السيرة النبوية، مروان خليفات

من محاسن الإمامية تقديسهم النبي ودفع كل منقصة عنه، واخضاع كل رواية للنقد وفق موازين علمية، وفتح باب الاجتهاد في الحديث والرجال وعدم التعبد بكتاب صحيح سوى كتاب الله.

هذه رؤوس أقلام وردت في كتب السيرة والحديث لدى الآخرين أضعها أمام الباحثين للكتابة فيها ونقضها، والطعن بأمثال هذه الأكاذيب ليس طعنا بالإسلام ونبيه والعياذ بالله، وإنما هي للدفاع عن الإسلام ونبيه، فإن مطاعن الخصوم إنما صدرت عنهم اعتمادا على أمثال تلك المرويات .

هذه بعض الأمثلة، والقائمة تطول :

ـــ زعمهم محاولة النبي الأنتحار من أعلى جبل ، كما في رواية البخاري، بعد ان انقطع الوحي عنه فترة. والرواية وإن كانت من مرسلات الزهري، فهو لا يروي إلا عن صحابي عادة ، والصحابة عدول، فإن رواها عن تابعي، فقد نص أهل الحديث على عدم وجود الكذب بين التابعين .

ـــ زعمهم شق الملائكة لصدر النبي وهو صغير لاستخراج علقة سوداء من قلبه هي مغمز الشيطان أو حظه كما في صحيح مسلم، ثم غسله بالماء، وهل يطهر القلب من الشيطان بغسله بالماء ؟!

ـــ زعمهم ارتعاش النبي وارتعابه حين تلقى الوحي أول مرة وقوله له : (اقرأ)…. وارشاد ابن نوفل النصراني له !!

مع العلم أن الملاك كلم مريم ع ولم ترتعب، بل وقفت وحاورته بكل شجاعة.

ـــ سحر اليهود للنبي ، والسحر من الشيطان ، وليس للشيطان سلطان على سيد الخلق .

ـــ زعمهم كسر رباعية النبي في غزوة أحد، والرباعية هي السن التي تقع بين الثنية والناب .

ــ زعمهم زواجه من طفلة عمرها ست سنوات ، والحق أنها كانت متزوجة سابقا، وتزوجها وهي فوق الثماني عشر سنة .

ـــ نسبة الشرك بالله لآباء النبي مع قول الله عزوجل : ( وتقلبك في الساجدين)

ـــ زعمهم قتل النبي لشباب بني قريظة كلهم بالكشف عن عوراتهم لمعرفة البالغ منهم ليقتله.

ـــ زعمهم أمية النبي وشهادته صلى الله عليه وآله وسلم وهو أمي لا يعرف القراءة والكتابة .

ـــ زعمهم كما في كتابي البخاري ومسلم أن النبي قطع أيدي العرنيين ووسم عيونهم بالحديد المحمى، ومنع عنهم الماء بعد أن طلبوه .

ـــ زعمهم أن النبي نهى عن تدوين سنته ــ كما في صحيح مسلم ــ وأنه غادر الدنيا دون أن يكتبها.