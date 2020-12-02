هوشيار عبدالله يعلن تأييده لمطالب المتظاهرين في السليمانية ويطالب الحكومة الاتحادية بالتوقف عن مجاملة الأحزاب في الاقليم

أعلن النائب هوشيار عبدالله عن تأييده للتظاهرات التي انطلقت اليوم في مدينة السليمانية، مطالباً الحكومة الاتحادية بالتوقف عن مجاملة الأحزاب في الاقليم .

وقال في تغريدة نشرها اليوم في حسابه الشخصي بموقع تويتر :” تظاهرات غاضبة في السليمانية اليوم، أعلن تأييدي لمطالب المتظاهرين بصرف رواتبهم واستئصال الفساد في الإقليم والاتفاق مع بغداد وإيقاف نهب واردات الإقليم النفطية وغير النفطية “.

وأضاف عبدالله :” مطلوب من السيد الكاظمي اتخاذ موقف ووضع حد لمعاناة الناس، على الحكومة الاتحادية أن تتوقف عن مجاملة الأحزاب “.