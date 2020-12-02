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ياسر جلال “ضل راجل” في رمضان 2021

إستقر الممثل المصري ياسر جلال على بطولة مسلسل بعنوان “ضل راجل” لرمضان 2021، وهو من فئة المسلسلات الشعبية، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح “حمصه”.

ويأتي ذلك بعد تأجيل مسلسله الذي كان من المقرر أن يخوض به الموسم الرمضان “خالد بن الوليد” بسبب صعوبته وحاجته الى التحضيرات والديكورات والملابس، بالإضافة الى وقت طويل من أجل تنفيذه.

وكان قدم جلال في رمضان الماضي مسلسل “الفتوة” تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وشارك في بطولته مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وغيرهم.

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