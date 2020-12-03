النجم الإماراتي علي الطاهر في بطولة مسلسل بنات الماريونيت

عبر الممثل الإماراتي “علي الطاهر” عن سعادته بالنجاح المبهر الذي حققه الفيلم الكوميدي “نحس اكس لارج”، والذي لعب فيه دور البطولة.

وأوضح “الطاهر” أن العمل شكل تحدياً كبيراً بالنسبة له، باعتباره كان النجم الوحيد فيه، وقال في تصريحات خاصة: “الفيلم كان من بطولتي وتحملت العبء الأكبر، ولم يكن معي نجم يساعدني، ما شكل لي تحدياً كبيراً“.

وأضاف: “بفضل الله نجحنا ولاقى العمل متابعة كبيرة في الإمارات، ونسبة مشاهدة هائلة في نتفليكس، ليتربع على عرش توب 10.. حيث كنا في المركز الأول وبقينا لفترة طويلة، والبعض شاهده أكثر من 4 مرات“.

من جهة أخرى، تحدث “الطاهر” عن مشاركته في مسلسل “بنات الماريونيت”، مبدياً سعادته بالتواجد مع أبطال ونجوم كبار في أول مسلسل سوري إماراتي.

وقال: “أشارك حالياً في مسلسل بنات الماريونيت، وأنا معجب كثيراً بالعمل، حيث النص قوي وجميل وكوميدي، وفيه رسالة هامة، وأشعر بالفخر بالتواجد فيه“.

وتابع: “ألعب دور شاب يحب المال، أقابل بطل العمل فيحان فأحاول أن أتحصل على المال منه، لكن بعد معاشرته ومعرفة معدنه، قررت مساعدته، فغيرت حياته للأفضل ووجهته للطريق الصحيح، ونشاهد في العمل نهاية جميلة في الإمارات وسوريا“.

إلى ذلك، أشاد “الطاهر” بفريق العمل الذي تجمعه أجواء مريحة وروح جميلة ورائعة، وقال: “أنا مستمتع جداً بالتصوير، والعمل معهم رائع.. المخرج مخلص مميز كثيراً وأنا أستفيد على كافة الأصعدة“.

يذكر ان مسلسل بنات الماريونيت من انتاج الاشمل برودكشن وهو او مسلسل كوميدي اماراتي سوري يضم ما يزيد عن عشرين نجم من نجوم الكوميديا في سوريا والامارات منهم “أمل عرفة، أيمن رضا، سلمى المصري، صفاء سلطان، أندريه سكاف، محمد خير الجراح، روعة ياسين، طارق مرعشلي ، رواد عليو، رنا شميس، رضوان قنطار، ناهد الحلبي، سحر فوزي ، جمال العلي ، روبين عيسى جوليا الشواشي ، حمد الكبيسي، علي الطاهر ، سارة العمراني ، حسام الشاه وحسام تحسين بيك”