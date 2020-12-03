مديرعام صحة أربيل : إصابات كورونا في انخفاض وفرق صحية جوالة لزيارة المصابين في منازلهم

قال مدير عام الصحة في مدينة أربيل العاصمة ، الأربعاء ، ان اعداد الإصابات بفيروس كورونا نحو انخفاض ، معللاً ذلك بإغلاق المدارس والتزام المواطنين بالارشادات الوقائية وتشديد الإجراءات الوقائية في الدوائر والمؤسسات الحكومية والأماكن العامة.

د.دلوڤان محمد ، قال في مؤتمر صحفي ، انه مازال هناك 80 مصاباً بكورونا في العناية المركزة ، نصف هذا العدد في المشافي الحكومية ، والنصف الآخر يرقدون في المشافي الاهلية.

مضيفاً ، انه رغم انخفاض اعداد الإصابات الا اننا مازلنا بحاجة للتقيد التام بالإجراءات الوقائية للسيطرة بالكامل على تفشي الوباء.

كما أشار الى تشكيل 10 فرق صحية جوالة ضمن حدود العاصمة أربيل ، و5 فرق مماثلة ضمن حدود قضاء سوران بالتعاون مع شركة فاست لينك للاتصالات مهمتها زيارة المرضى الذين يتصلون بهذه الفرق ، في منازلهم.

بدوره ، اوضح د. سرهنك مدير قسم الحماية الصحية في المديرية العامة لصحة أربيل ، ان هذه الخدمة تسهل معالجة المرضى الراقدين في منازلهم بمجرد الاتصال بالفرق المشكلة التي تضم أطباء وكوادر صحية مختصة.