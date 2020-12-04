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السفارة الأميركية في بغداد تؤكد التزامها بشراكة قوية مع العراق

علقت السفارة الأمريكية في العراق، اليوم الخميس، على أنباء سحب موظفيها من العاصمة بغدد، فيما اكدت التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق وعلى رأسها السفير ماثيو تولر مستمرة بالعمل.

ورد المكتب الإعلامي في السفارة على سؤال لـRT” ” حول حقيقة أنباء عن سحب موظفيها، وأكد أن “وزارة الخارجية تعمل باستمرار على إجراء التعديلات فيما يتعلق بتواجدها الدبلوماسي في السفارات والقنصليات المنتشرة في جميع أنحاء العالم بما يتماشى مع مهماتها الدبلوماسية، والبيئة الأمنية في تلك البلدان، والوضع الصحي، وحتى أيام العطل الرسمية”.

وأضاف، أن “ضمان سلامة موظفي الحكومة الأمريكية والمواطنين الأمريكيين وأمن منشآتنا هي على رأس أولوياتنا”.

وتابع: “نحن لا نعلق على التفاصيل المتعلقة بأي تعديلات، لكننا نؤكد على التزامنا بشراكة دبلوماسية قوية مع العراق، ولا يزال السفير ماثيو تولر متواجدا على رأس عمله في بغداد، وما زالت البعثة الدبلوماسية في العراق مستمرة بالعمل”.

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