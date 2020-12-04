المنافذ الحدودية: هناك خطط مباغتة لضرب جميع عمليات التهريب

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، عن مقترح لجذب المستوردين وخطة لمنع الفساد، فيما اشارت الى خطط مباغتة لضرب جميع عمليات التهريب.

وقالت الهيئة في تصريحات نقلتها “وكالة الانباء الرسمية، إنه تم “الكشف عن مقترح لجذب المستوردين وخطة لمنع الفساد”، موضحة أن “المقترح يعمل على زيادة الإيرادات في منافذنا الاتحادية”.

وتابعت، “وضعنا خطة مدروسة لمنع الفساد والرشا، فضلا عن الشروع بإنشاء منصة الكترونية لإحكام السيطرة على الوثائق”.

واشارت الهيئة الى أن “إجراء التدوير للعاملين في المنافذ أسهم بتحقيق ايرادات مهمة”، كاشفة عن وجود “خطط مباغتة لضرب جميع عمليات التهريب”.