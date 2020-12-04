صالح: الحكومة ستوزع لقاح كورونا للمواطنين مجاناً

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، إن العراق نجح نسبياً في تقليص آثار وباء كورونا، مشيراً إلى أن الحكومة ستتكفل بشراء لقاح كورونا وتوزيعه مجاناً على المواطنين.

وقال صالح خلال كلمة في الاجتماع الخاص للجمعية العمومية للأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية إن “استمرار الوباء في أي مدينة أو قرية في العالم، يعني أن كل المجتمع البشري مهدد بهذا الوباء العابر للحدود، ومن المهم مراعاة التباين الشديد في إمكانات الدول الاقتصادية والمالية، واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سرعة وصول اللقاحات لكثير من البلدان التي تمتلك قدرات محدودة”.

وشدد صالح على “أهميّة التعاضد الدولي في مواجهة الوباء وتحجيم أضراره، وضرورة ضمان العدالة في توزيع اللقاحات حيث تُتاح، والحدّ من أضرار الأهداف التجارية لإنتاجه وتسويقه، وتفادي تأثرها بالخلافات السياسية”.

وأضاف، أن “العراق من البلدان التي ستتكفل حكوماتها بشراء العقار وتوزيعه مجاناً على مواطنيها رغم الظرف المالي والاقتصادي شديد التعقيد الذي يعانيه البلد”، لافتاً إلى أن “العراق وبالإمكانات المحدودة نجح إلى حد ما في تقليص آثار الوباء، وذلك بفضل تضحيات الكوادر والطبية وتنامي الوعي الصحي للمواطنين، إلى جانب الدعم الدولي وبعض الدول الصديقة”.