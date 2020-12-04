قتل الخيول العربية الاصيلة من قبل من لا أصل له، نعيم الهاشمي الخفاجي

امتازت جميع الأمم في احترام الخيول، عندما تتجول في عواصم ومدن أوروبا تجد تماثيل لملوك اوربيون وهم يمتطون خيولهم، في منتصف العاصمة الدنماركية وامام البرلمان الدنماركي تجد تمثال لملك الدنمارك فردريك، وهو يمتطى جواده، هذا الملك عندما ثار الشعب الدنماركي بعد ارتدادات الثورة الفرنسية طلب التفاوض مع الثوار، عرض عليهم تسليم الحكم للشعب مقابل أن يبقى ملك دستوري، لازال أحفاده من يحكمون الدنمارك ليومنا هذا، تجد شجرات نسب للخيول الأوروبية واسماء تلك الخيول، العرب كانوا السباقين للاهتمال بالخيول، لديهم أسماء للخيول وشجرات النسب، الكثير من بني البشر تم تغييب شجرة نسبه لأسباب مصلحية، بينما أصحاب الخيول اهتموا في معرفة أسماء الخيول، في الحروب من العار يتم قصف اسطبلات الخيول العربية من قبل طيران حربي، ‏رايت صورة إلى احد الخيول العربية اليمنية الأصيلة مخضب بدمة بعد ان قصفته طائرات النظام الوهابي السعودي ومن خلال طيارون ظلمة يقودون تلك الطائرات، اقسم بالله ان الخيول العربية الأصيلة اليمنية التي طالها قصف طيران همجي افضل مليار مرة من أبقار الخليج الحلوبة الذين لا أصل لهم الذين عاثوا بالأرض فساد وبددوا أموال الأمة وسفكوا الدماء البريئة، تكرر مشهد قصف وقتل الخيول العربية اليمنية مرات عديدة بسبب الحقد الأعمى على كل أصيل صاحب نسب.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

28.11.2020