متأثرا باصابته بكورونا.. وفاة النائب عن الحكمة علي العبودي

افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن النائب عن تيار الحكمة علي العبودي توفي اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا.
وقال المصدر ‘إن “النائب عن تيار الحكمة علي العبودي توفي ، اليوم، متاثرا باصابته بفيروس كورونا”.
افاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، بأن النائب عن تيار الحكمة علي العبودي توفي اليوم متاثرا باصابته بفيروس كورونا.
وقال المصدر ‘إن “النائب عن تيار الحكمة علي العبودي توفي ، اليوم، متاثرا باصابته بفيروس كورونا”.
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