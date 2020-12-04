نائب يدعو وزير النفط الى استبدال مدراء عامين بالوكالة

دعا نائب في البرلمان، الخميس، وزير النفط إلى تغيير مداء عامين بالوكالة وضخ دماء جديدة، مشيرا الى ان بعضهم لهم “أذرع تابعة” لأحزاب سياسية.

وقال النائب إن “هناك مدراء عامين في وزارة النفط لهم أذرع تابعة لأحزاب سياسية وفقا للمحاصصة”، مشدداً على أن “الوزارة بحاجة إلى دماء جديدة وشابة تتصف بالشفافية والنزاهة وتكون خارج إطار سيطرة الأحزاب السياسية المتنفذة”.

ودعا وزير النفط إلى “تغيير المدراء العامين وكالة بالوزارة وخاصة من الذين امضوا في مناصبهم لسنوات كثيرة”.

وبحسب مختصين، فإن اغلب الوكلاء والمدراء العامين ومدراء الهيئات المستقلة معينون بالوكالة ولم يتم التصويت عليهم في مجلس النواب رغم أن الدستور أكد ضرورة أن يتم تعيين وكلاء الوزراء ومدراء الهيئات المستقلة من قبل البرلمان.