إستثمار بغداد: دعماً للقطاع الصحي إفتتاح المختبر الوطني الإستثماري في جانب الرصافة

إفتتحت هيئة إستثمار بغداد اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٠/١٢/٤ مشروع المختبر الوطني الإستثماري المركزي للتحليلات المختبرية في جانب الرصافة والكائن في منطقة العلوية _ شارع سلمان فائق . بحضور نائب رئيس هيئة إستثمار بغداد المهندس علي الوائلي وعدد من الأطباء الإختصاص والكوادر المختبرية التي تلقت تدريب على يد مدربين أكفاء لهم خبرة كبيرة في هذا المجال .

المشروع مكون من خمسة طوابق، يضم الطابق الأرضي المختبر الطبي الإستثماري ويقسم حسب الشعب المختبرية ووفقاً للمواصفات الفنية التابعة لتعليمات وزارة الصحة، أمّا الطابق الأرضي فضم المختبر التعليمي الذي يحتوي على أكثر من قاعة دراسية تعليمية من أجل إقامة الدورات الطبية للطلبة والخريجين وأصحاب الشهادات العليا ضمن المجال الطبي المختبري كما ويضم المختبر شعبة ضبط الأجهزة والمعدات المختبرية وتدريب كوادر متخصصة بأعمال الضبط الصناعية لأجهزة ومعدات المؤسسات الحكومية والمختبرات الخاصة ، أمّا بقية الطوابق فستكون عبارة عن عيادات إستشارية بمواصفات عالية تضم أجهزة طبية متطورة ذات فحوصات دقيقة تم إستيرادها من أفضل المناشئ العالمية . فضلاً عن حصول المختبر على موافقات وترخيص وتعاون من وزارة الصحة .

يذكر أن المشروع يهدف إلى تأهيل كوادر رائدة في مجال التحاليل المختبرية وإيجاد فرص عمل وتشغيل الأيدي العراقية المحلية وتطوير أسس العلاج السريري وتطوير أسلوب العمل المختبري من خلال الطرق الحديثة والمتطورة في هذا المجال، كما ويهدف المشروع الى المساهمة في تقديم الخدمات الطبية والمختبرية للمواطنين وتقليل الزخم الحاصل على المستشفيات الحكومية في جانب الرصافة إذ أنه يستهدف عدة فحوصات منها :

_ فحص حجاج بيت الله الحرام

_ فحص المقبلين على الزواج

_ فحص المرضى الذين لا تتوفر فحوصاتهم في مختبرات القطاع الصحي العام

هذا وقدمت إدارة المشروع شكرها الى هيئة إستثمار بغداد لدعمها المستمر لهم خلال تنفيذهم للمشروع كما تم خلال حفل الإفتتاح توزيع شهادات التخرج للملاكات الطبية التي تلقت تدريب مكثف لتكون قادرة على العمل في المختبرات الطبية والتحليلات المختبرية وتشغيل وإدامة الأجهزة المختبرية وسط حضور وتغطية العديد من وسائل الإعلام .

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قسم العلاقات والاعلام

هيئة إستثمار بغداد