تصنيف أربيل كأنظف مدينة في العراق

صُنفت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، كأنظف مدينة في العراق، ومدينة البصرة كأكثرها تلوثاً في البلاد، بحسب مسح أجرته قناة تلفزيونية عراقية شمل جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق.

وقال الناطق باسم رئاسة بلدية أربيل سيامند كريم إنه بحسب مسح أجرته قناة تلفزيونية عراقية في جميع محافظات إقليم كوردستان والعراق حول نظافة المدن، قام به خبراء وأنصار حماية البيئة، تم تصنيف مدينة أربيل كأنظف مدينة في إقليم كوردستان والعراق، فيما صنفت مدينة البصرة كأكثرها تلوثاً.

وأضاف كريم، أن مدينة أخرى صنفت بين أنظف مدن العراق، وهي مدينة ديالى، والتي تأثر سكانها بأهالي مدينة أربيل، حيث أمضوا فيها سنوات من النزوح قبل أن يعودوا إلى مدينتهم.

وأشار سيامند كريم، إلى أن مشكلة تجمع القمامة في منطقة كاني قرژالة بأربيل قد تم حلها، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من مكبات النفايات تلك مستقبلاً في توليد الطاقة الكهربائية.

كما لفت إلى خطط بناء محطة حديثة لتدوير النفايات في أربيل، وأنه سيتم طرحه للاستثمار بعد الانتهاء من التحضيرات اللازمة.