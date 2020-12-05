في اجتماع استثنائي.. مجلس هيئة الرأي يصوت على تأسيس صندوق التنمية الثقافية قدم مدير عام دائرة العلاقات الثقافية العامة السيد فلاح حسن شاكر، يوم الأربعاء الموافق 2كانون الاول ثلاثة مشاريع لقوانين استراتيجية خلال اجتماع استثنائي لهيئة الرأي خصص للتصويت على الهيكلية الجديدة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، أهمها ما يتعلق بإنشاء صندوق التنمية الثقافية الوطني. إذ عقدت هيئة الرأي في وزارة الثقافة اجتماعها يوم الاربعاء وعلى مدار 6 ساعات متواصلة، حيث شهد التصويت على الهيكل الإداري المرشق لتشكيلات الوزارة ومنها دائرة العلاقات الثقافية العامة. وقدم شاكر خلال عرضه الملاحظات المكتوبة حول الهيكل الجديد مشروع قانون تأسيس صندوق التنمية الثقافية الوطني، وتم التصويت على استحداث تشكيل بدرجة قسم لصندوق التنمية الثقافية، ليكون بذرة إنشاء صندوق التنمية الثقافية الوطني المعني برعاية المشاريع الثقافية وتنظيمه بقانون. كما صوت مجلس هيئة الرأي على استحداث تشكيل معني بالتنوع الثقافي، وقد اتفق الكادر المتقدم للوزارة على ربطه بمكتب وزير الثقافة لأهميته الشاملة والمؤثرة على عمل معظم تشكيلات الوزارة، ليكون هو الآخر بذرة في طريق تشريع قانون مدروس لتأسيس مركز التنوع الثقافي. وناقش المجلس المقترح الثالث لمدير عام دائرة العلاقات المتمثل بمشروع قانون تأسيس المركز الوطني لتوثيق معلومات الثقافة العراقية كقاعدة بيانات رقمية ثقافية، تشمل الأعمال الفنية العراقية وأوصافها والقطع الأثرية المخزونة والمعروضة والمفقودة، وإعداد لوائح بالمبدعين الرواد والشباب في جميع حقول الإبداع، وأرجئ التصويت على المقترح لاستكمال دراسته وإعداد مسودة قانونية له لعرضها على السلطات المختصة.