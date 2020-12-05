عفارم … الى صديقي ثعلب

1

اعتقلوا صديقي ثعلب

اخذوا سنابله النارية

كسروا مخالبه الورقية

وضعوا سيقانه المدببة بداخل اقفاص محدبة

وشنقوا ثعالبي الليلية

2

هذه المرة الجرح بليغ

هذه المرة الطعنة بالجنزير

هذه المرة قبضوا على حارسي المدلل

هذه المرة كبلوه بكرسي التغطيس

3

لولا بيروت والثعلب

لما اصبحت جمرة في راحة الشعر والنص

انا احترق منذ زمن بعيد

4

ضربوه

من اجل ماذا

ترند او حفنة من الدولارات

او شو فضفاض لطوابير الفانز

5

رحل الماغوط

رحل نزار

من يفتح التحقيق

من يدافع عن المعترين

من يمسح دموع المعتر

6

في هذا العصر الملغم بالجوائح

يصطادون الثعالب

عفارم

7

بيني وبين الفوضى التي تعيشها البشرية قاطرة فواتير

لن اكف عن الصياح واللعب بالساطور

ساطبل وازمر واطنطن وادغدغ حتى

يخرج من كل جحر ثعلب

وكل وكر هجرس سمين

ومن كل وجار فنك اصهب

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب