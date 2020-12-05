Posted on by

عفارم … الى صديقي ثعلب

عفارم … الى صديقي ثعلب

1

اعتقلوا صديقي ثعلب

اخذوا سنابله النارية

كسروا مخالبه الورقية

وضعوا سيقانه المدببة بداخل اقفاص محدبة

وشنقوا ثعالبي الليلية

2

هذه المرة الجرح بليغ

هذه المرة الطعنة بالجنزير

هذه المرة قبضوا على حارسي المدلل

هذه المرة كبلوه بكرسي التغطيس

3

لولا بيروت والثعلب

لما اصبحت جمرة في راحة الشعر والنص

انا احترق منذ زمن بعيد

4

ضربوه

من اجل ماذا

ترند او حفنة من الدولارات

او شو فضفاض لطوابير الفانز

5

رحل الماغوط

رحل نزار

من يفتح التحقيق

من يدافع عن المعترين

من يمسح دموع المعتر

6

في هذا العصر الملغم بالجوائح

يصطادون الثعالب

عفارم

7

بيني وبين الفوضى التي تعيشها البشرية قاطرة فواتير

لن اكف عن الصياح واللعب بالساطور

ساطبل وازمر واطنطن وادغدغ حتى

يخرج من كل جحر ثعلب

وكل وكر هجرس سمين

ومن كل وجار فنك اصهب

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close