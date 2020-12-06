الأسير محمد محمود أبو مرسة يدخل عامه الـ 18 في سجون الاحتلال (1978م -2020م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

أسرانا بثبات الرجل وشموخ الابطال ورغم قسوة اﻟﺴﺠن وسطوه السجان ومرارة الفراق ولوعة الحرمان فهم سراج الأحرار يحلقون بأرواحهم نحو سماء الحرية ليعانقوا شمسها الدافئ وإن غابوا عنا بأجسادهم في غياهب السجون وظلمة الزنازين فلن تغيب أرواحهم الطاهرة التي تسكن ارواحنا فهم حاضرون بأفئدتنا وأبصارنا وعقولنا وفي مجري الدم في عروقنا مهما طال الزمن أم قصر..,

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء على سيرة عطرة وذكرى طيبة لرجل من الأشداء صابرين على الشدائد والبلاء رسموا بأوجاعهم ومعاناتهم وآلامهم طريق المجد والحرية وباسقين كأشجار النخيل لا تهزهم رياح ولا جبروت المحتلين, أنه لأسير المناضل القائد البطل محمد أبو مرسة أحد أبرز مجاهدي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والذي أنهى عامة السابع عشر ودخل العامة الثامن عشر التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

الاسم:- محمد محمود عبد اللطيف أبو مرسة “أبو مؤمن”

مواليد:- الخميس 23 مارس 1978م

البلدة الأصلية :- المجدل

مكان الإقامة:- سابقا مخيم الشاطئي وحاليا حي الشيخ رضوان بمدينة غزة

الحالة الاجتماعية :- متزوج من الأخت” أم مؤمن” وترك خلفه زوجته الحامل والتي أنجبت طفلته الوحيدة “سجى” ولم تري والدها إلا بعد خمس سنوات من اعتقاله.

المؤهل العلمي:- تلقي تعليمة الابتدائية والإعدادي في مدارس وكالة الغوث في المخيم، وحصل على شهادة الثانوية العامة في مدرسة ابن سيناء, واكمل دراسة التوجيهي داخل السجن وواصل دراسته الجامعية في جامعة القدس المفتوحة بالانتساب السنة الثالثة خدمة اجتماعية.

عائلته الكريمة:- تتكون عائلة الأسير “أبو مؤمن” من والد المتوفي رحمه الله والوالدة حفظها الله وله من الأخوات اثنتين والإخوة الثلاثة بما فيهم الأسير محمد

التهمة الموجة إليه:- القيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني والانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين.

تاريخ الاعتقال:- الثلاثاء 02 ديسمبر 2003

مكان الاعتقال:- نفحة سابقا ونقل حديثا قبل ستة شهور إلى سجن النقب

حكم عليه :- “مؤبد” وبالاستئناف استطاع تخفيف الحكم وصولاً لـ “19”عاماً

اعتقال الأسير :- أبو مرسة

تعرض الأسير أبو مرسة للاعتقال في تاريخ 2-12-2003م، وبينما كان أسيرنا محمد متوجها لتأدية مهمة جهادية كلفه بها الشهيد القائد مقلد حميد بمدينة خانيونس جنوب القطاع، اعترضت قوات الاحتلال المتواجدة على ما كان يعرف سابقاً بحاجز “أبو هولي” جنوب القطاع، السيارة التي كان يستقلها وتمكنت من اعتقاله بعد عودته من المهمة,

وأصدرت ما تسمى المحكمة العسكرية الصهيونية في بادئ الأمر حكماً بالسجن المؤبد مرتين إضافة إلى مئة عام أخرى، بتهمة الانتماء لسرايا القدس والوقوف خلف العديد من العمليات الجهادية وصناعة المتفجرات، إلا أن محامي الأسير محمد أبو مرسة تمكن من الاستئناف واستطاع تخفيف الحكم وصولاً لـ “19”عاماً.

وخضع لجولات تحقيق قاسية وصعبة بعد اعتقاله وقد تنقل بين كافة السجون وخضع للعزل الإنفرادي من قبل يسمى إدارة سجن نفحة الصحراوي في تاريخ 15-2-2020م، بسبب إلقائه خطبة الجمعة، والتي تطرق في حديثه فيها إلى ما يسمى صفقة الرئيس الأمريكي المزعوم ترامب”صفقة القرن”

الحالة الصحية للأسير:- أبو مرسة

نتيجة خوض الإضرابات عن الطعام تسبب له بالعديد من المشاكل الصحية جعلته يعاني من مرض الكلى ووباء في الكبد

والحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات من سجون الاحتلال.