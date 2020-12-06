البرلمان يقرأ قانون اقتراض جديد لتمويل الانتخابات

أنهى مجلس النواب، امس السبت، القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل نفقات انتخابات مجلس النواب، فيما صوت على عدة مشاريع، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم غد الإثنين.

واصدرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب بيانا تلقت (المدى)، نسخة منه، جاء فيه أن “قانون تمويل انتخابات مجلس النواب ينص على تحديد مبالغ الموازنة الانتخابية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات للعامين 2020 و2021 بمبلغ ثلاثمائة وتسع وعشرون مليار دينار عراقي وذلك لتغطية نفقات تأمين مستلزمات العملية الانتخابية من السلع والخدمات البرامج خاصة انتخابات مجلس النواب العراقي لعام ٢٠٢١”. وفي سياق آخر، أضاف البيان، أن “البرلمان صوت خلال جلسته بالرفض من حيث المبدأ على مشروع قانون اللاجئين وإعادته الى الحكومة، فيما صوت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 في صيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1996 بما في ذلك حدود المسؤولية المعدلة فيه”. وتابع، “كما صوت البرلمان على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول عام 2005 المعدل لاتفاقية قمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية لعام 1988”.