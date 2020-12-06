التحالف الدولي: تخفيض عدد القوات الأميركية لا يؤثر على العمليات

قال المتحدث باسم التحالف الدولي، إن قرار خفض عدد القوات الأميركية سيكون تأثيره ضئيلًا على المهام الإجمالية لقوات التحالف، فيما أكد استمرار قيادة قوات التحالف الدولي في دعمها للقوات العراقية بالمعلومات الاستخبارية وتوفير الغطاء الجوي.

وقال المتحدث باسم قيادة قوات التحالف الدولي العقيد وين ماروكو إن “تخفيض عدد القوات الأميركية في العراق ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش من 3000 إلى 2500 لن يكون له تأثير كبير في المهام والعمليات التي يقوم بها التحالف لهزيمة داعش في العراق وسوريا”، مبينًا أن “قيادة التحالف ستستمر بعملها من خلال توفير المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي إضافة إلى توفير الغطاء الجوي للقوات الشريكة”.

وقال ماروكو إن “قيادة قوات التحالف الدولي عمليات العراق ليست قوى قتالية بل إن القوات العراقية تقوم بعملياتها بشكل مستقل، فيما تقوم قوات التحالف الدولي بتوفير الدعم لإتمام عملياتها وتقديم المشورة لهم”، مبينا أن “قوات التحالف الدولي دربت أكثر من 240 ألف عنصر من القوات الأمنية العراقية بشكل جيد يمكنهم من القيام بعملياتهم بشكل جيد”، مضيفا أن “دور قوات التحالف سيكون إرشاديا بدلا من مرافقتهم في العمليات الميدانية ما يعني الانتقال من التدريب إلى تقديم المشورة”.

وقال ماروكو إن “التحالف الدولي لمواجهة داعش يسعى إلى المساعدة في جعل العراق مزدهرا ومستقرا من خلال قواته الأمنية القادرة على الدفاع عن سيادة العراق وتأمينه من المتطرفين دون الحاجة إلى مساعدة من أي جهة خارجية”.

ولفت إلى أن “قوات التحالف الدولي مستمرة في عملها في العراق من خلال حكومته، وفي سوريا بتفويض واضح بموجب القانون الدولي وقرار مجلس الأمن المرقم 2254″، مشيرا إلى أن “التحالف ملتزم بهزيمة داعش وفلوله في أي جزء من العراق وسوريا”.