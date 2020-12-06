الدفاع المدني يسيطر على “تفاعل كيميائي” داخل مختبر مدرسي غرب الانبار

اعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، السيطرة على “تفاعل كيميائي” داخل مختبر مدرسي غرب محافظة الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ان “فرق الدفاع المدني في محافظة الانبار وتحديداً فريق الاستجابة للحوادث الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية المعروف علمياً CBRN تمكنت من انهاء تفاعل كيميائي في مختبر مدرسي نتج عنه مادة الفسفور في منطقة قضاء هيت” .

واضافت ان ” فرق الدفاع المدني لاحظت انتشار دخان نتيجة تفاعل كيميائي في اعدادية هيت للبنات الذي يحتوي على محاليل مختبرية كيميائية، وبعد فحص الدقيقة واستخدام اجهزه التعريف ( افتيار ورامان ) تبين أن هذه المادة هي عنصر ( الفسفور) وحسب قراءات الأجهزة المستخدمة للفحص” .

وبينت المديرية، انه “على الفور باشرت فرق الدفاع المدني باجراء عمليات التعقيم والطهير المدرسة بالكامل لتأمينها من المواد الكيميائية وتم تحديد سبب الحادث نتيجة اعمال ترميم داخل المدرسة المذكورة” .