السجن 30 شهراً لنائبة روحاني السابقة

قضت محكمة إيرانية، اليوم (السبت)، بحبس نائبة الرئيس السابقة شهيندخت مولاوردي 30 شهراً، واتهمت مولاوردي بـ«تسريب وثائق سرية للبلاد إلى قوى أجنبية وترويجها لدعاية سياسية ضد النظام».

وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وسائل إعلام إيرانية، لم ترد تفاصيل أخرى بشأن المزاعم ضدها، ونفت مولاوردي التهمتين، وقالت: «لقد صدر الحكم اليوم، وسأسجل اعتراضي في غضون العشرين يوماً المقبلة، وسأطعن ضد الحكم بالتأكيد».

وشغلت مولاوردي منصب نائب الرئيس خلال الولاية الأولى للرئيس حسن روحاني، بين عامي 2013 و2017، وعينها روحاني بعد ذلك مستشارة للحقوق المدنية.

ويعرف عن المحامية (55 عاماً) دفاعها عن حقوق المرأة والإنسان منذ سنوات. وفي هذا السياق، عملت أيضاً مع العديد من وكالات الأمم المتحدة في إيران.