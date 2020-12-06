السياسة الأمريكية ثابته تجاه الشرق الأوسط لكن بظل أفضل من السابق، نعيم الهاشمي الخفاجي

الرئيس المنتخب جو بايدن يتسلم الإدارة الجديدة يوم العشرين من شهر كانون الثاني، هناك توافق على مصالح أمري….مابين الجمهوريين والديمقراطيين، لكن الإدارة الديمقراطية تكون اقل تشددا، مواقف الإدارة الأمر…تجاه أبقار الخليج ثابته يبقى الحلب سيد الموقف، لكن حلب بالخفاء بدون رزايل واهانات يوجهها الرئيس الديمقراطي لابقار الخليح، يستعمل اسلوب الرفق، لربما سوف يتم إيقاف حرب اليمن، اما الوضع تجاه اير…. يبقى الوضع نفسه لكن في تهديدات اقل، ولربما يجلسون للحوار على اعادة الاتفاق النووي مع إدخال بعض التعديلات، قضايا الاغتيالات تتوقف، هناك توقعات كبيرة أن الأوضاع في أفغانستان والعراق وسوريا واليمن تسير نحو التهدئة، الرشاوي الخليجية تستمر لكن دون جدوى، اصلا أمريكا تنظر لابقار الخليج نظرة أنهم أبقار مخصصة للحلب وجودهم وعدم وجودهم لاقيمة له، يبقون أبقار حلوبة لكن يتغير الحلاب فقط، حكام دول الخليج( الأبقار الحلوبة) مثلهم مثل حيوان خلد البحر، لاهو حيوان ولا هو طائر،

حيوان البلاتيبوس ( platypus )

او خلد الماء يعيش في شمال تسمانيا باستراليا .

لايصنف من الزواحف لان له منقار كمنقار البطة .

ولايصنف من الطيور لانه يزحف على بطنه.

ولايصنف من الثديات لانه يبيض.

ولا يصنف من الطيور لانه يرضع صغاره.

ولا من فصيلة الاسماك لانه يعيش على الارض.

ولا من فصيلة الحيوانات البرية لانه يستطيع العيش تحت الماء ..

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(و لله في خلقه شؤون )

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( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار)، حكام الخليج وسائر أنظمة العرب لاهم من الحكام أسوة بقادة العالم ولا هم من صنف البشر المحترم نفسه ولا ولا هم من صنف المنتخبين شعبيا، ولا هم من صنف الكرماء ولا هم من صنف الشجعان بل هم بشر لكنهم أبقار وخاصة أبقار الخليج الحلوبة، يتكلم مرتزقتهم من الكتاب والصحفيين عن أن لهم دور فاعل بالخليج والشرق الأوسط والعالم وينسون أن ولاة أمرهم وصفهم المستر ترمب في الأبقار الحلوبة.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

2.12.2020