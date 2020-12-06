الغزي: برنامج الحوكمة الإلكترونية سيساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية واختزال الوقت

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، الأحد، أن برنامج إدارة الوثائق الإلكتروني (الحوكمة الإلكترونية)، من المشاريع المهمة التي وضعتها الحكومة العراقية ضمن أولوياتها في البرنامج الحكومي، وسيسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية في تداول الوثائق، فضلاً عن اختزال الوقت والقضاء تدريجياً على عملية الفساد والابتزاز.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء أن “الغزي ترأس اجتماعأ للجنة العليا لإدارة النشاط الحكومي باتجاه الحوكمة الإلكترونية، أكد خلاله أن قسم تقنية المعلومات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أعد برنامجاً خاصاً لتدريب وتطوير مهارات الموظفين العاملين على البرنامج في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، وتقديم كافة الإمكانات المتاحة من أجل إنجاح المشروع”.

وأضاف البيان، أن” قسم تقنية المعلومات قدّم خلال الجلسة، عرضاً تفصيلياً لعمل البرنامج، وآليات التعامل مع تداول الوثائق إلكترونياً، إضافة إلى فتح باب النقاشات والاستفسارات حول عمل البرنامج من قبل ممثلي الجهات الرسمية، وإمكانية إضافة التعديلات الخاصة بعمل كل مؤسسة، لضمان ديمومة النشاط الإلكتروني”.