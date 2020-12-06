الغنام يستفز الميليشيات بصورة شوي “الكباب”

قام قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام ، اليوم السبت، بتمويل صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام ، ويظهر فيها مبتسماً وهو يشوي “الكباب”.

يذكر ان عملية “شواء الكباب” أصبحت اسماً رمزياً يتداوله النشطاء العراقيون لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي امريكي على طريق مطار بغداد الدولي .

قام قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام ، اليوم السبت، بتمويل صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الانستغرام ، ويظهر فيها مبتسماً وهو يشوي “الكباب”.

يذكر ان عملية “شواء الكباب” أصبحت اسماً رمزياً يتداوله النشطاء العراقيون لعملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بقصف صاروخي امريكي على طريق مطار بغداد الدولي .

وقد أشار العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بان نشر تلك الصورة وجعلها كدعاية ممولة في الوقت الراهن تعد بمثابة “رد استفزازي” من قبل الغنام على الحملة التي قام بها ميليشيات الحشد الشعبي ضده في اليومين الماضيين على خلفية توجيهه برفع صور الحشد الشعبي من شوارع محافظة الانبار بما في ذلك صور سليماني والمهندس حيث تعرض على اثر ذلك للتهديد من قبل قيادي كبير في ميليشيات الحشد والذي هدد في مقطع صوتي بقطع أي يد تمتد لرفع تلك الصور وذكره الغنام بالاسم .