الكعبي: اولوية عملنا ضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية بين المدن بحسب نسبة المحرومية

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الأحد، أن أولوية عمل البرلمان ضمان عدالة توزيع التخصيصات المالية بين المدن بحسب نسبة المحرومية.

وذكر مكتب الكعبي في بيان أنه “”عُقد في مجلس النواب، اليوم، اجتماع حواري دعت اليه لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية لمناقشة الموازنة الخاصة بكل محافظة لعام 2021 والمشاريع الاستثمارية ومشاريع تنمية الاقاليم والدوائر التي تم الحاقها بالمحافظات”.

وأضاف أنه “حضر الاجتماع كل من رؤساء واعضاء لجان الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والمالية والخدمات والاعمار النيابية والمحافظين رؤساء الوحدات الادارية”.

وأوضح الكعبي خلال الاجتماع، ان “هذه اللقاءات التي تجمع اللجان المختصة بالسادة المحافظين تعمل على الاسراع في حل المشاكل التي تعاني منها المدن وبخاصة الخدمية منها , وهنا سيكون عقد الاجتماع بشكل دوري, خاصة وان ادارة المحافظات هي المعنية الان برفع الموازنة السنوية بدون مجالس المحافظات”, موجها لجنة الاقاليم النيابية بـ “ضرورة تنظيم زيارات ميدانية لعموم المحافظات العراقية, وان مشاركة اللجنة المذكورة ومعها لجان المالية والخدمات لها اثر ايجابي لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه الوحدات الادارية “.

وتابع، ان “لموازنة 2021 اولوية قصوى للمناقشة في الاجتماع لزيادة خبرة المحافظات على اعداد وارسال الموازنة , وهنا ستكون موازنة العام المقبل اسرع للإقرار من سابقاتها , كما علينا بحث ملف المحافظات التي عانت من محرومية في عدد المشاريع المنجزة فيها جراء ظروف كثيرة عانت منها خلال الفترة الماضية وعلينا ضمان حقها ومساواتها مع بقية المحافظات”.

وأشار البيان، إلى أن “الاجتماع تمخض عنه عدة توصيات اهمها مفاتحة كافة الوزارات والدوائر المعنية بخصوص الاسراع بإنجاز المشاريع المتلكئة وبخاصة تلك التي حققت نسب انجاز عالية تجاوزت 70% , وحسم كافة المشاريع الوزارية في المحافظات اما بإكمالها او تفويض المحافظات بذلك والتنسيق مع وزارة المالية بضرورة الاسراع بإطلاق التخصيصات المالية المقرة وعدم تأخيرها , وضرورة ان يكون للمحافظة دور مهم في ملف المنح والمساعدات الدولية والاشراف عليها”.

ووجه الكعبي بحسب البيان، بإن “يكون الاجتماع القادم بحضور عدد من الوزراء المعنيين بالمشاريع في المحافظات للوقوف على اسباب تلكؤالمشاريع وبخاصة الاستثمارية”.