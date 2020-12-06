الناصرية تستعيد تشرين والمحافظات تساند

ذي قار/ حسين العامل

شهدت الناصرية، الجمعة، تظاهرة شارك فيها الآلاف من المحتجين وحملت مطالب محاسبة قتلة المتظاهرين واجراء انتخابات مبكرة بدون ضغط السلاح المنفلت. وشهدت كل من بغداد وكربلاء ومحافظات اخرى تظاهرات مساندة الى الناصرية.

وقال الناشط والحقوقي حسين الغرابي لـمراسل (المدى) في ذي قار، إن “تظاهرات تشرين استعادت زخمها رغم ما تعرضت له الساحات من اقتحام وترويع وحرق وتجريف للخيام، ورغم ما يواجهه المتظاهرون من جرائم قتل وترهيب وحملات قمع”. وأضاف الغرابي ان “ما شهدته ساحات التظاهر يوم الجمعة أعاد للذاكرة فعاليات الانطلاقة الاولى للتظاهرات التي كانت تتحدى القتل والموت في زمن حكومة الرئيس السابق عادل عبد المهدي، وهي تبعث برسالة اليوم مفادها ان انتفاضة تشرين مستمرة ولن تموت”، منوها الى ان “الهجوم الذي قام به مسلحون من اتباع التيار الصدري على ساحة الحبوبي جرى امام انظار القوات الامنية ومن دون ان تتدخل لوقف الهجوم او اعتقال المهاجمين وهذا يماثل ما حصل من جرائم على يد الطرف الثالث”. واضاف الناشط أن “المتظاهرين تبنوا من خلال شعاراتهم وهتافاتهم مبادئ البيت الوطني خلافا لدعوات البيت الطائفي”.

وعن لقاءات ناشطي التظاهرات بممثلة الامين العام للامم المتحدة والمرجعية الدينية قال الغرابي ان “المتظاهرين وبعد تعرض ساحة الحبوبي للهجوم في الجمعة الاخيرة من شهر تشرين الثاني ناشدوا المرجعية الدينية والامم المتحدة للضغط باتجاه تأمين الحماية للمتظاهرين والتقوا بالمرجعية وممثلة يونامي”.